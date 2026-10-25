IFARHU entrega tarjetas de pago en Panamá: ¿qué estudiantes pueden recibirlas?

Los estudiantes beneficiarios de los programas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) podrán retirar sus tarjetas PUNCH a partir del martes 27 de octubre de 2026, en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros a nivel nacional, siempre que tengan saldo reflejado en la aplicación PUNCH.

La entidad informó que los beneficiarios deberán verificar previamente su saldo en la aplicación antes de acudir a retirar la tarjeta.

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¿Qué estudiantes pueden retirar su tarjeta PUNCH del IFARHU?

De acuerdo con la información divulgada, podrán realizar el retiro los beneficiarios que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener saldo reflejado en la aplicación PUNCH.

Acudir a una sucursal habilitada de la Caja de Ahorros.

Presentar su cédula de identidad personal.

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La entrega comenzará el martes 27 de octubre y estará disponible en las sucursales autorizadas para este proceso.

¿Dónde retirar las tarjetas PUNCH del IFARHU?

Los beneficiarios deberán dirigirse a las sucursales de la Caja de Ahorros habilitadas para la entrega de tarjetas.

Antes de acudir, se recomienda consultar los canales oficiales del IFARHU y de la Caja de Ahorros para conocer las sucursales participantes y cualquier actualización relacionada con el procedimiento.

La institución recordó que tener saldo reflejado en la aplicación PUNCH es una condición para retirar la tarjeta, por lo que los estudiantes deben verificar esta información previamente.