¡Atención, jubilados y pensionados! No todos cobrarán este viernes: ¿a quiénes les toca?

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció las fechas del primer pago de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, con ajustes en el calendario debido a las Fiestas Patrias. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán su dinero el mismo día, ya que la fecha dependerá de la modalidad de cobro.

Según la programación de la institución, quienes reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) cobrarán el viernes 30 de octubre, mientras que los beneficiarios que utilizan cheques deberán esperar hasta el lunes 2 de noviembre.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la CSS?

El calendario correspondiente al primer pago de noviembre de 2026 establece las siguientes fechas:

Viernes 30 de octubre: jubilados y pensionados que cobran mediante acreditación bancaria (ACH).

Lunes 2 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos por cheque.

Estas fechas corresponden únicamente a la primera quincena de noviembre y no al pago completo del mes.

¿Cómo cambiar el pago de jubilación o pensión de cheque a ACH?

Los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos directamente en una cuenta bancaria pueden solicitar el cambio de modalidad ante la CSS.

Para realizar el trámite, deben seguir estos pasos:

Descargar el formulario: ingresar al sitio web de la CSS y obtener la solicitud de pago por acreditación bancaria.

Completar los datos: llenar el documento con la información personal y los datos de una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

Solicitar la certificación bancaria: acudir al banco correspondiente para validar la titularidad y los datos de la cuenta.

Entregar la documentación: presentar el formulario certificado, una copia de la cédula y los demás documentos requeridos en una agencia administrativa de la CSS.

Esperar la confirmación: la institución procesará la solicitud e informará a partir de qué pago se hará efectivo el cambio.

Los interesados pueden consultar el procedimiento de acreditación bancaria en el sitio oficial de la CSS.

La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización del calendario de pagos.