¡Atención, jubilados y pensionados! No todos cobrarán este viernes: ¿a quiénes les toca?

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció las fechas del primer pago de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, con ajustes en el calendario debido a las Fiestas Patrias. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán su dinero el mismo día, ya que la fecha dependerá de la modalidad de cobro.
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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la CSS?
El calendario correspondiente al primer pago de noviembre de 2026 establece las siguientes fechas:
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Viernes 30 de octubre: jubilados y pensionados que cobran mediante acreditación bancaria (ACH).
Lunes 2 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos por cheque.
Estas fechas corresponden únicamente a la primera quincena de noviembre y no al pago completo del mes.
¿Cómo cambiar el pago de jubilación o pensión de cheque a ACH?
Los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos directamente en una cuenta bancaria pueden solicitar el cambio de modalidad ante la CSS.
Para realizar el trámite, deben seguir estos pasos:
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Descargar el formulario: ingresar al sitio web de la CSS y obtener la solicitud de pago por acreditación bancaria.
Completar los datos: llenar el documento con la información personal y los datos de una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.
Solicitar la certificación bancaria: acudir al banco correspondiente para validar la titularidad y los datos de la cuenta.
Entregar la documentación: presentar el formulario certificado, una copia de la cédula y los demás documentos requeridos en una agencia administrativa de la CSS.
Esperar la confirmación: la institución procesará la solicitud e informará a partir de qué pago se hará efectivo el cambio.
Los interesados pueden consultar el procedimiento de acreditación bancaria en el sitio oficial de la CSS.
La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización del calendario de pagos.