Panamá felicita a Lula Da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil

Panamá felicitó a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales.

El Gobierno de Panamá felicitó a Luiz Inácio da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el domingo 25 de octubre de 2026. El presidente panameño José Raúl Mulino, destacó la jornada democrática y manifestó su interés en mantener el trabajo conjunto entre ambos países.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino escribió: “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Lula por la victoria. Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”.

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El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, felicita al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección en el balotaje este domingo 25 de octubre. https://t.co/GhUN4TyDM1 pic.twitter.com/K6HTXPfEKa — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Panamá busca fortalecer las relaciones con Brasil

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también felicitó al mandatario brasileño y al pueblo de ese país por su participación en las elecciones.

La Cancillería expresó la confianza de Panamá en que ambas naciones continuarán profundizando sus vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación, sustentados en la amistad y el respeto mutuo.