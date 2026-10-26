Brasil Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 07:45

Panamá felicita a Lula Da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil

El presidente José Raúl Mulino felicitó al mandatario brasileño y expresó su interés en seguir fortaleciendo las relaciones entre Panamá y Brasil.

Panamá felicitó a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales.

Panamá felicitó a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Gobierno de Panamá felicitó a Luiz Inácio da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el domingo 25 de octubre de 2026. El presidente panameño José Raúl Mulino, destacó la jornada democrática y manifestó su interés en mantener el trabajo conjunto entre ambos países.

¿Qué dijo el presidente de Panamá?

A través de su cuenta en la red social X, Mulino escribió: “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Lula por la victoria. Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”.

Panamá busca fortalecer las relaciones con Brasil

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también felicitó al mandatario brasileño y al pueblo de ese país por su participación en las elecciones.

La Cancillería expresó la confianza de Panamá en que ambas naciones continuarán profundizando sus vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación, sustentados en la amistad y el respeto mutuo.

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