Panamá felicita a Lula Da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil

El Gobierno de Panamá felicitó a Luiz Inácio da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el domingo 25 de octubre de 2026. El presidente panameño José Raúl Mulino, destacó la jornada democrática y manifestó su interés en mantener el trabajo conjunto entre ambos países.
Panamá busca fortalecer las relaciones con Brasil
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también felicitó al mandatario brasileño y al pueblo de ese país por su participación en las elecciones.
La Cancillería expresó la confianza de Panamá en que ambas naciones continuarán profundizando sus vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación, sustentados en la amistad y el respeto mutuo.