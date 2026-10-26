Línea 3 del Metro: tuneladora Panamá llega a Albrook y el presidente Mulino destaca su importancia

La tuneladora Panamá llegó este lunes 26 de octubre a Albrook, marcando un hito en la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, tras completar la excavación de más de 4.5 kilómetros de túnel desde Farfán, pasando por debajo del Canal de Panamá. La obra representa uno de los principales avances del proyecto de transporte que conectará Panamá Oeste con la capital.

El gerente general del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que la culminación de los trabajos de excavación se logró después de 25 meses y constituye un avance de trascendencia nacional e internacional.

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Tuneladora Panamá completa excavación bajo el Canal de Panamá

“Estamos reunidos en el Pozo de Extracción de Albrook para ser testigos de un momento que quedará marcado en la historia de la construcción de infraestructuras y de la movilidad de la República de Panamá”, César Pinzón, gerente del Metro de Panamá. pic.twitter.com/EhgWGN4VCm — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Durante el acto realizado en el pozo de extracción de Albrook, Pinzón explicó que la tuneladora atravesó uno de los entornos geológicos y urbanos más complejos del país.

"Hoy la tuneladora Panamá ha logrado completar en unos minutos, nada más falta un metro, el 100% del túnel, es decir, más de 4.5 kilómetros excavados desde Farfán, pasando bajo el cauce del Canal a 65 metros bajo el nivel promedio del mar y llegando a Albrook donde estamos", expresó. "Hoy la tuneladora Panamá ha logrado completar en unos minutos, nada más falta un metro, el 100% del túnel, es decir, más de 4.5 kilómetros excavados desde Farfán, pasando bajo el cauce del Canal a 65 metros bajo el nivel promedio del mar y llegando a Albrook donde estamos", expresó.

El gerente señaló que los trabajos se ejecutaron siguiendo estándares de seguridad y calidad, y destacó la capacidad técnica del equipo responsable del proyecto.

“Hoy la tuneladora Panamá ha logrado completar en unos minutos, nada más falta un metro, el 100% del túnel, es decir, más de 4.5 kilómetros excavados desde Farfán, pasando bajo el cauce del Canal a 65 metros bajo el nivel promedio del mar y llegando a Albrook donde estamos, en… pic.twitter.com/oaaqKPKNXR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

"Hoy ustedes serán testigos después de 25 meses de arduo trabajo que el Metro de Panamá y sus colaboradores han culminado el túnel con la Tuneladora Panamá para la Línea 3 del Metro", manifestó. "Hoy ustedes serán testigos después de 25 meses de arduo trabajo que el Metro de Panamá y sus colaboradores han culminado el túnel con la Tuneladora Panamá para la Línea 3 del Metro", manifestó.

Mulino destaca avance de la Línea 3 del Metro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el acto y destacó la importancia de ejecutar proyectos de infraestructura que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los panameños.

“El día después del sismo instruí que se enviaran recursos para reconstruir vías, hospitales, escuelas y hogares, empezando por los más vulnerables, solo 13 días después le entregamos a esta familia -Sánchez Guerra- una vivienda amueblada, estamos reparando y reconstruyendo… pic.twitter.com/A9CqPqYmps — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

"No es con una sonrisa ni con un challenge que se mejora la vida de la gente, es con un túnel que sale desde Farfán y llega a Albrook para la Línea 3 del Metro, es con realizaciones concretas que se llevan soluciones a los panameños", expresó el mandatario. "No es con una sonrisa ni con un challenge que se mejora la vida de la gente, es con un túnel que sale desde Farfán y llega a Albrook para la Línea 3 del Metro, es con realizaciones concretas que se llevan soluciones a los panameños", expresó el mandatario.

Mulino también se refirió a los trabajos de recuperación de las zonas afectadas por el reciente terremoto y reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de atender la emergencia sin detener los demás proyectos del país.

"He reiterado desde la semana pasada que tenemos un doble desafío, recuperar las zonas afectadas y continuar trabajando en el resto del país para que la economía no se frene", señaló. "He reiterado desde la semana pasada que tenemos un doble desafío, recuperar las zonas afectadas y continuar trabajando en el resto del país para que la economía no se frene", señaló.

La llegada de la tuneladora a Albrook representa la culminación de la etapa de excavación de este tramo subterráneo de la Línea 3, aunque todavía quedan trabajos pendientes antes de que el sistema pueda entrar en operación.