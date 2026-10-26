IMA aclara que no está tramitando la importación de arroz a Panamá: garantiza abasto nacional

IMA aclara que no está tramitando la importación de arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró este lunes 26 de octubre de 2026 que no está realizando trámites ni gestiones para importar arroz a Panamá. La institución explicó que la cosecha nacional se encuentra en pleno desarrollo y que dispone de inventario suficiente para mantener el abastecimiento en sus puntos de venta.

La aclaración surge ante versiones sobre una posible importación del grano. El IMA reiteró su compromiso con la producción nacional y el respaldo a los productores panameños.

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¿Hay suficiente arroz en Panamá? Esto informó el IMA

De acuerdo con la entidad, actualmente se mantienen las siguientes condiciones:

Cosecha nacional: La producción de arroz continúa en desarrollo.

Inventario disponible: El IMA asegura contar con suficientes reservas para atender la demanda de sus programas de comercialización.

Agroferias y tiendas: La institución informó que mantiene el abastecimiento de arroz en sus agroferias, tiendas permanentes y agrodistribuidoras.

El IMA informa a la ciudadanía que no está realizando trámites ni gestión alguna para la importación de arroz al país. #ConPasoFirme pic.twitter.com/QhY1YXH80I — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 26, 2026

El IMA destacó que estas condiciones permiten continuar con la comercialización del producto y respaldar al sector arrocero nacional.

IMA reafirma su respaldo a los productores de arroz

La institución reiteró que sus acciones están orientadas a fortalecer la producción nacional, garantizar la disponibilidad del grano en sus puntos de venta y contribuir a la seguridad alimentaria.

Asimismo, aclaró que no existe una gestión de importación de arroz en curso por parte del IMA, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.