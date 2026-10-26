IMA aclara que no está tramitando la importación de arroz a Panamá: garantiza abasto nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró este lunes 26 de octubre de 2026 que no está realizando trámites ni gestiones para importar arroz a Panamá. La institución explicó que la cosecha nacional se encuentra en pleno desarrollo y que dispone de inventario suficiente para mantener el abastecimiento en sus puntos de venta.
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¿Hay suficiente arroz en Panamá? Esto informó el IMA
De acuerdo con la entidad, actualmente se mantienen las siguientes condiciones:
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Cosecha nacional: La producción de arroz continúa en desarrollo.
Inventario disponible: El IMA asegura contar con suficientes reservas para atender la demanda de sus programas de comercialización.
Agroferias y tiendas: La institución informó que mantiene el abastecimiento de arroz en sus agroferias, tiendas permanentes y agrodistribuidoras.
El IMA destacó que estas condiciones permiten continuar con la comercialización del producto y respaldar al sector arrocero nacional.
IMA reafirma su respaldo a los productores de arroz
La institución reiteró que sus acciones están orientadas a fortalecer la producción nacional, garantizar la disponibilidad del grano en sus puntos de venta y contribuir a la seguridad alimentaria.
Asimismo, aclaró que no existe una gestión de importación de arroz en curso por parte del IMA, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.