Panamá aparece en solo el 0.1% de las recomendaciones turísticas espontáneas de IA, según estudio

Panamá aparece en apenas el 0.1% de las consultas turísticas espontáneas realizadas a los modelos de inteligencia artificial (IA) analizados, cuando los usuarios buscan recomendaciones de destinos sin mencionar un país específico. Así lo revela un estudio de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), que advierte sobre los desafíos de visibilidad digital del país frente a destinos como Costa Rica y México.

El informe, titulado “Panamá en el espejo de la IA: Una mirada al posicionamiento turístico”, señala que los modelos analizados reconocen las fortalezas del país en infraestructura, conectividad y facilidad de viaje, pero destacan menos sus atractivos culturales, naturales y experiencias turísticas.

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¿Por qué Panamá tiene poca visibilidad turística en la inteligencia artificial?

Según el estudio, cuando los viajeros consultan a la IA sobre destinos de aventura, naturaleza, cultura o playas sin mencionar a Panamá, las respuestas favorecen principalmente a países como Costa Rica y México.

El análisis también revela que el 63% de las fuentes web citadas por los modelos de IA para responder consultas sobre Panamá corresponde a portales, guías e instituciones internacionales. Entre las fuentes locales con mayor presencia destaca el sitio web del Canal de Panamá.

¿Cuáles son los destinos de Panamá más mencionados por la IA?

Cuando las consultas incluyen explícitamente a Panamá, la Ciudad de Panamá aparece en el 95.8% de los itinerarios y respuestas analizados, principalmente por dos atractivos turísticos:

Casco Antiguo: 59.4%.

Canal de Panamá: 58.2%.

Entre los destinos del interior del país, el informe identifica la siguiente presencia en las recomendaciones:

Bocas del Toro: 68.3%.

Guna Yala: 59.8%.

Boquete y Tierras Altas: 53.7%.

Riviera Pacífica: 15.5%.

El estudio destaca que, aunque Guna Yala figura entre los destinos de playa recomendados, solo el 7% de las respuestas identifica una isla o sitio específico. En el caso de la Riviera Pacífica, los modelos mencionan destinos como Coronado y Playa Blanca, pero no siempre los relacionan con esa denominación turística.

Cultura y naturaleza dominan las recomendaciones sobre Panamá

Por categorías, el informe identifica una mayor presencia de cultura e historia (76.6%), naturaleza (74.5%) y sol y playa (67.9%) en las respuestas analizadas.

En contraste, el turismo de reuniones y negocios (MICE) alcanza un 14.6% de detalle descriptivo, mientras que compras e incentivos registra un 4.3%.

LLYC plantea que el posicionamiento turístico de Panamá debe fortalecerse no solo en los canales tradicionales de promoción, sino también en las fuentes digitales utilizadas por los sistemas de inteligencia artificial para generar recomendaciones de viaje.

El informe completo está disponible en el sitio oficial de LLYC.