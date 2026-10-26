Balón de Oro 2026: a qué hora es la gala y dónde verla en vivo en Panamá

Este lunes 26 de octubre se celebrará la entrega del Balón de Oro 2026, uno de los reconocimientos más importantes del fútbol internacional. La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium, en Londres, y conmemorará los 70 años de este galardón.

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Entre los nombres que generan expectativa figuran Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, quienes forman parte de la lista de nominados a la categoría masculina.

¿A qué hora comienza la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia está programada para las 2:00 p. m., hora de Panamá, mientras que la alfombra roja comenzará antes de la entrega de premios.

Los aficionados podrán seguir la cobertura de la gala y conocer los resultados de las distintas categorías a través de las plataformas que tengan los derechos de transmisión en su región.

Balón de Oro. EFE

¿Dónde ver en vivo el Balón de Oro 2026 en Panamá?

Para seguir la ceremonia desde Panamá, se ha anunciado la cobertura a través de RPC y sus redes sociales RPCTV.com.

¿Qué otros premios se entregarán en la gala?

Además del Balón de Oro masculino y femenino, la ceremonia reconocerá a futbolistas, clubes y entrenadores en distintas categorías. Entre los galardones previstos se encuentran:

Trofeo Kopa: reconoce a jóvenes talentos del fútbol.

Trofeo Yashin: distingue a los mejores porteros.

Trofeo Gerd Müller: reconoce a los máximos goleadores.

Trofeo Johan Cruyff: premia a entrenadores destacados.

Club del Año: reconoce a los clubes en las categorías masculina y femenina.

Premio Sócrates: distingue iniciativas sociales y solidarias vinculadas al fútbol.

La gala promete una noche de reconocimientos para las principales figuras del fútbol mundial, en una edición especial que celebra siete décadas de historia del Balón de Oro.