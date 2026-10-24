Jey One se presenta en Panamá este sábado 24 de octubre en apoyo a damnificados por el terremoto

El nuevo exponente del dembow dominicano Jey One se presentará este sábado 24 de octubre de 2026 en Panamá, en un espectáculo que combinará música urbana y solidaridad con las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Los organizadores anunciaron que parte de los ingresos obtenidos por la venta de boletos será destinada a apoyar a los afectados por el movimiento sísmico.

La presentación se realizará en la discoteca Latitud 47, en la ciudad de Panamá, donde el artista llevará al escenario su propuesta musical, caracterizada por los ritmos del dembow y la música urbana caribeña.

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Jey One en Panamá: ¿Dónde comprar los boletos para el concierto?

Los interesados en asistir al espectáculo de Jey One este sábado 24 de octubre pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Passline.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca contribuir con las familias afectadas por el terremoto que impactó las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

El evento también tendrá un componente solidario, ya que una parte de lo recaudado mediante la venta de entradas será destinada a brindar apoyo a las personas que sufrieron afectaciones por el sismo.