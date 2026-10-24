Jey One se presenta en Panamá este sábado 24 de octubre en apoyo a damnificados por el terremoto

El nuevo exponente del dembow dominicano Jey One se presentará este sábado 24 de octubre de 2026 en Panamá, en un espectáculo que combinará música urbana y solidaridad con las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Los organizadores anunciaron que parte de los ingresos obtenidos por la venta de boletos será destinada a apoyar a los afectados por el movimiento sísmico.
Jey One en Panamá: ¿Dónde comprar los boletos para el concierto?
Los interesados en asistir al espectáculo de Jey One este sábado 24 de octubre pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Passline.
De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca contribuir con las familias afectadas por el terremoto que impactó las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.
El evento también tendrá un componente solidario, ya que una parte de lo recaudado mediante la venta de entradas será destinada a brindar apoyo a las personas que sufrieron afectaciones por el sismo.