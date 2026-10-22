Siete días que cambiaron la historia: "La última semana de Jesús" llega a la gran pantalla

Una madre que debe enfrentar la pérdida de su hijo. Un amigo que lo traiciona. Y unos discípulos cuyo amor se pone a prueba ante el miedo. “La Última Semana de Jesús” llega al cine con una mirada íntima y profundamente humana a una historia que sigue conmoviendo al mundo.

El actor español Marc Clotet interpreta a Jesús, acompañado por Sonya Smith como María, Arap Bethke como Pedro, Juan Pablo Llano como Judas y Yelena Maciel como María Magdalena. Juntos dan vida a los afectos, las dudas y las decisiones que marcaron aquellos últimos siete días.

Desde la entrada en Jerusalén hasta la crucifixión y el descubrimiento de la tumba vacía, la película invita al espectador a acercarse a quienes vivieron estos acontecimientos y a las emociones detrás de sus actos.

“La Última Semana de Jesús”, película que estrenará en Panamá. Cortesía

Dirigida por Nicholás Di Blasi, con guion de César Sierra, fue filmada en Miami y contó con un trabajo de posproducción internacional entre Venezuela, México y Argentina.

Para VIP 2000 TV, este estreno representa un hito muy especial: su primera producción original en llegar a las salas de cine, fruto del trabajo y la ilusión de un equipo unido por el deseo de llevar esta historia a la gran pantalla. “La Última Semana de Jesús”: una invitación a vivir en el cine una historia de amor, dolor, perdón y esperanza que trasciende generaciones y creencias.