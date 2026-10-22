Siete días que cambiaron la historia: "La última semana de Jesús" llega a la gran pantalla

Una madre que debe enfrentar la pérdida de su hijo. Un amigo que lo traiciona. Y unos discípulos cuyo amor se pone a prueba ante el miedo. “La Última Semana de Jesús” llega al cine con una mirada íntima y profundamente humana a una historia que sigue conmoviendo al mundo.
Desde la entrada en Jerusalén hasta la crucifixión y el descubrimiento de la tumba vacía, la película invita al espectador a acercarse a quienes vivieron estos acontecimientos y a las emociones detrás de sus actos.
Dirigida por Nicholás Di Blasi, con guion de César Sierra, fue filmada en Miami y contó con un trabajo de posproducción internacional entre Venezuela, México y Argentina.
Para VIP 2000 TV, este estreno representa un hito muy especial: su primera producción original en llegar a las salas de cine, fruto del trabajo y la ilusión de un equipo unido por el deseo de llevar esta historia a la gran pantalla. “La Última Semana de Jesús”: una invitación a vivir en el cine una historia de amor, dolor, perdón y esperanza que trasciende generaciones y creencias.