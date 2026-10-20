Fútbol Deportes -  20 de octubre de 2026 - 15:04

Balón de Oro 2026: ¿Qué premios se entregarán en la gala?

Conozca los premios que se entregarán en categoría femenina y masculina en la gala del Balón de Oro 2026.

Conozca los detalles de la ceremonia del Balón de Oro 2026. 

Conozca los detalles de la ceremonia del Balón de Oro 2026. 

Foto de Franck FIFE / AFP
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, en la que se conocerá a los ganadores de los principales reconocimientos individuales y colectivos de la temporada.

La ceremonia se realizará en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, y reunirá a grandes figuras del fútbol.

¿Qué premios se entregarán en la gala?

Además del Balón de Oro masculino y femenino, la ceremonia contempla distintas categorías para reconocer el talento y los logros dentro del fútbol. Entre los galardones anunciados para esta edición están:

  • Balón de Oro masculino y femenino: reconoce a los futbolistas más destacados de cada categoría.

  • Trofeo Kopa masculino y femenino: distingue a los jóvenes talentos del año.

  • Trofeo Yashin masculino y femenino: premia a los mejores porteros.

  • Entrenador del año masculino y femenino: reconoce a los técnicos destacados.

  • Club del año masculino y femenino: distingue a los equipos más sobresalientes.

  • Delantero del año masculino y femenino: reconoce a los goleadores.

  • Premio Sócrates: destaca iniciativas solidarias y proyectos sociales vinculados con figuras del fútbol.

La gala promete una noche de reconocimientos y celebración para el fútbol internacional, con los ojos puestos en los jugadores y equipos que marcaron la temporada.

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