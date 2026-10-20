Balón de Oro 2026: ¿Qué premios se entregarán en la gala?

Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, en la que se conocerá a los ganadores de los principales reconocimientos individuales y colectivos de la temporada.
¿Qué premios se entregarán en la gala?
Además del Balón de Oro masculino y femenino, la ceremonia contempla distintas categorías para reconocer el talento y los logros dentro del fútbol. Entre los galardones anunciados para esta edición están:
-
Balón de Oro masculino y femenino: reconoce a los futbolistas más destacados de cada categoría.
Trofeo Kopa masculino y femenino: distingue a los jóvenes talentos del año.
Trofeo Yashin masculino y femenino: premia a los mejores porteros.
Entrenador del año masculino y femenino: reconoce a los técnicos destacados.
Club del año masculino y femenino: distingue a los equipos más sobresalientes.
Delantero del año masculino y femenino: reconoce a los goleadores.
Premio Sócrates: destaca iniciativas solidarias y proyectos sociales vinculados con figuras del fútbol.
La gala promete una noche de reconocimientos y celebración para el fútbol internacional, con los ojos puestos en los jugadores y equipos que marcaron la temporada.