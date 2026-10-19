Panamá vs. Curazao: precios de los boletos y dónde comprarlos para el partido del 15 de noviembre

Boletos para el Panamá vs. Curazao en el Remmel Fernández.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que desde el viernes 16 de octubre están a la venta los boletos para el partido Panamá vs. Curazao , programado para el próximo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y definirá a uno de los clasificados al Final Four de 2027, además de otorgar un cupo directo a la Copa Oro 2027, según informó la federación.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las entradas pueden adquirirse mediante el sitio oficial www.fepafut.com, con un máximo de 10 boletos por transacción digital.

¿Cuánto cuestan los boletos para Panamá vs. Curazao?

La FPF dio a conocer los precios finales de las entradas, que varían según la ubicación dentro del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Sur Superior: B/.11.20

Zona Balboa: B/.13.44

Sur Inferior: B/.16.80

Zona Norte: B/.11.20

Zona Visitante: B/.33.60

Zona Tigo Superior Este: B/.22.40

Corner Inferior Este: B/.28.00

Preferencial Inferior Este: B/.33.60

Corner Superior Oeste: B/.33.60

Preferencial Superior Oeste: B/.39.20

Preferencial Inferior Oeste: B/.44.80

Los precios de las entradas generales van desde B/.11.20 hasta B/.44.80, dependiendo del sector seleccionado.

¡BOLETOS MISIÓN COPA ORO EN EL ROMMEL!



Ya puedes comprar tus boletos para acompañar a La Sele en su partido de cuartos de final de la @CNationsLeague Curazao en el Rommel Fernández Gutiérrez, rumbo a la Copa Oro 2027 y Final Four.





Domingo 15 de… pic.twitter.com/GAF5glKceJ — FEPAFUT (@fepafut) October 16, 2026

¿Cómo comprar los boletos para Panamá vs. Curazao?

Los aficionados podrán adquirir sus entradas digitales utilizando tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express.

Tras la remodelación del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, todas las butacas están enumeradas, por lo que los compradores podrán seleccionar el asiento disponible de su preferencia.

Para ingresar al estadio, cada aficionado deberá presentar su entrada digital, ya sea desde su teléfono celular o impresa, con su respectivo código QR.

La FPF aclaró que cada boleto permite un único ingreso. Una vez utilizado el código QR, quedará inhabilitado y no podrá emplearse para volver a entrar al estadio.

Además, todo menor de edad que ocupe un asiento deberá contar con su propio boleto.

Descuentos para jubilados y estacionamientos

Los jubilados que deseen adquirir boletos con los descuentos correspondientes deberán comunicarse al 6044-9394, número habilitado exclusivamente para este trámite.

Las compras podrán realizarse mediante WhatsApp, con pagos por Yappy o tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

También podrán acudir a las oficinas de Ticketplus, ubicadas en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, piso 34, oficina 34-I, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. En este punto se aceptarán pagos en efectivo, tarjetas y Yappy.

En cuanto a los estacionamientos dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, la federación informó que será necesario adquirir un boleto adicional mediante su plataforma digital.

FPF destinará parte de la venta de boletos a damnificados del terremoto

La Federación Panameña de Fútbol anunció que destinará un porcentaje de lo recaudado por la venta de entradas del partido Panamá vs. Curazao a las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá.

Como parte de las acciones solidarias, la federación también habilitó sus instalaciones como centro de acopio durante la semana para recibir donaciones destinadas a las comunidades damnificadas.

El Comité Ejecutivo de la FPF aprobó esta iniciativa como parte de los esfuerzos de apoyo a las personas afectadas por el movimiento sísmico.