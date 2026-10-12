Panamá vs. Curazao: fechas, horarios y sedes de los partidos de la Liga de Naciones Concacaf

La Selección Mayor de Panamá ya conoce las fechas, horarios y sedes de sus próximos compromisos frente a Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027.

La eliminatoria se disputará a dos partidos, el jueves 12 y el domingo 15 de noviembre, con un boleto a la Copa Oro 2027 y a la Final Four en juego.

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El conjunto panameño disputará el primer encuentro como visitante en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao, mientras que el partido de vuelta se celebrará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¡FECHAS CONFIRMADAS !



Anoten las fechas de los partidos de la selección #PanamáMayor por los cuartos de final de la @CNationsLeague Curazao .



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Panamá vs. Curazao: ¿cuándo y a qué hora juegan?

De acuerdo con el calendario anunciado por Concacaf, los encuentros se disputarán en las siguientes fechas:

Partido de ida: jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) , en el estadio Ergilio Hato, Willemstad, Curazao.

Partido de vuelta: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Panamá), en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ciudad de Panamá.

Panamá accedió directamente a los cuartos de final como una de las cuatro selecciones mejor posicionadas en el ranking de Concacaf, junto con México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Curazao obtuvo su clasificación mediante la fase de grupos de la Liga A.

¿Qué necesita Panamá para clasificar a la Copa Oro 2027 y la Final Four?

El ganador de la serie, determinada por el marcador global de ambos partidos, avanzará a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además, los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su clasificación directa a la Copa Oro Concacaf 2027. Los equipos que pierdan sus respectivas series pasarán a las preliminares de ese torneo.

Según el formato anunciado, si existe empate en el marcador global después de los dos encuentros, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

Los otros enfrentamientos de cuartos de final serán Canadá vs. Guatemala, Estados Unidos vs. Haití y México vs. Jamaica.