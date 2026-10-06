Fútbol Deportes -  6 de octubre de 2026 - 14:29

Liga de Naciones Concacaf: calendario de partidos en cuartos de final

La Selección de Panamá se enfrentará con Curazao y buscará avanzar en la Liga de Naciones de Concacaf.

Liga de Naciones Concacaf: Panamá se enfrentará a Curazao.

Liga de Naciones Concacaf: Panamá se enfrentará a Curazao.

¿Cuáles son los cruces de cuartos de final?

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Panamá vs. Curazao

  • Canadá vs. Guatemala

  • Estados Unidos vs. Haití

  • México vs. Jamaica

Panamá se enfrentará a Curazao

La selección de Curazao terminó en la primera posición, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final y cruzarse con Panamá.

Por su parte, Panamá no tuvo que disputar la fase de grupos debido a que se ubicó como el cuarto mejor clasificado de Concacaf, avanzando directamente a los cuartos de final.

¿Cuándo jugará Panamá los cuartos de final?

Las series de cuartos de final se disputarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.

La Marea Roja buscará avanzar y mantenerse en la lucha por el título de la Liga de Naciones de Concacaf.

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