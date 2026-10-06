Liga de Naciones Concacaf: calendario de partidos en cuartos de final

Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ya quedaron definidos, con ocho selecciones que continuarán en competencia por el título. Entre ellas está la Selección de Panamá, que ya conoce a su rival para esta fase.

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¿Cuáles son los cruces de cuartos de final?

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Panamá vs. Curazao

Canadá vs. Guatemala

Estados Unidos vs. Haití

México vs. Jamaica

The race continues in League A pic.twitter.com/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

Panamá se enfrentará a Curazao

La selección de Curazao terminó en la primera posición, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final y cruzarse con Panamá.

Por su parte, Panamá no tuvo que disputar la fase de grupos debido a que se ubicó como el cuarto mejor clasificado de Concacaf, avanzando directamente a los cuartos de final.

¿Cuándo jugará Panamá los cuartos de final?

Las series de cuartos de final se disputarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.

La Marea Roja buscará avanzar y mantenerse en la lucha por el título de la Liga de Naciones de Concacaf.