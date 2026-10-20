Mayer Mizrachi subastará una cena con él para recaudar fondos de "Chantin pa' la gente"

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció a través de sus historias en redes sociales que realizará una subasta para compartir una cena con él, con el objetivo de recaudar fondos para “Chantin pa’ la gente”, iniciativa que busca ofrecer alojamientos temporales a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

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Alcalde Mayer Mizrachi: ¿Para qué se utilizará lo recaudado?

Los fondos obtenidos con la subasta serán destinados al proyecto de viviendas temporales construidas a partir de contenedores acondicionados. Cada unidad tiene un costo estimado de B/.8,000, incluyendo el contenedor, transporte, adecuaciones, mobiliario y preparación del terreno.

La campaña comenzó a recibir aportes desde mediados de octubre y alcanzó más de B/.100 mil en sus primeras horas. Posteriormente, empresas y figuras públicas se sumaron al reto con nuevas donaciones para financiar más viviendas.

Mizrachi indicó en sus historias que con esta nueva dinámica espera acercar la recaudación de “Chantin pa’ la gente” a los B/.900 mil. Al tratarse de una cifra mencionada en redes sociales, deberá actualizarse cuando exista un nuevo balance público de la campaña.

Hasta ahora no se han informado públicamente todos los detalles sobre la mecánica de la subasta, como el monto inicial de la puja, la fecha de la cena o el lugar donde se realizará.