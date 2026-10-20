Placas de septiembre 2026 ya están disponibles: Alcaldía habilita retiro este fin de semana

La Alcaldía de Panamá informó que las placas correspondientes a septiembre de 2026 ya están disponibles para retiro en el Centro de Placas de Calidonia, donde se mantendrá atención regular de lunes a viernes y se habilitará un horario especial durante este fin de semana.

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¿Cuál será el horario para retirar las placas?

Los propietarios podrán acudir en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado 24 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 25 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Alcaldía recordó que las placas permanecerán en los depósitos durante un año a partir del mes de expedición, antes de ser descartadas.

¿Qué requisitos se necesitan para retirar placas y calcomanías?

Para realizar el trámite, los propietarios deben:

Estar al día con el Impuesto de Circulación Vehicular .

Contar con paz y salvo municipal .

Tener el revisado vehicular vigente.

Si el propietario no puede acudir personalmente, puede autorizar a una persona de confianza mediante una nota simple y una copia de su cédula.

La Tesorería Municipal recomienda confirmar previamente el estatus de la placa antes de hacer fila. La consulta puede realizarse en el portal de tributos de la Alcaldía de Panamá.