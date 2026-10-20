Terremoto en Panamá: Contraloría destinó B/.2.48 millones a 228 alcaldías y juntas comunales

El contralor general de la República, Anel Flores, informó este martes 20 de octubre que la semana pasada se distribuyeron aproximadamente B/.2,480,000 entre 228 alcaldías y juntas comunales de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá. Además, anunció que se prepara una nueva planilla de desembolsos para incluir otras áreas que reportaron afectaciones posteriormente.

Contraloría prepara nuevos desembolsos para zonas afectadas por el terremoto

Flores explicó que las autoridades trabajan en la elaboración de una nueva planilla para atender a comunidades que no habían reportado inicialmente los problemas ocasionados por el movimiento sísmico.

“Actualmente estamos haciendo una planilla nueva para desembolsos, de áreas que no nos habían reportado problemas”, detalló el contralor.

Los recursos distribuidos durante la semana pasada están destinados a las labores de atención y recuperación en las comunidades impactadas por el terremoto.