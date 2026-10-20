Escuelas y colegios oficiales retoman sus clases este miércoles 21 de octubre tras el terremoto en Panamá

El miércoles 21 de octubre de 2026, los estudiantes comenzarán el retorno progresivo a las clases presenciales en escuelas y colegios de 12 regiones educativas de Panamá, luego de la suspensión de actividades provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre, informó el Ministerio de Educación (MEDUCA).

La medida se aplicará únicamente en los centros educativos que se encuentren operativos y cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

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El ministerio aclaró que la reanudación de las clases dependerá de que los centros educativos se encuentren operativos, por lo que la medida no implica la apertura automática de todas las escuelas de estas regiones.

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¿En qué provincias seguirán suspendidas las clases?

El Ministerio de Educación informó que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán sin operar debido a las afectaciones relacionadas con el terremoto.

¿En qué regiones se reanudarán las clases el 21 de octubre?

De acuerdo con el Meduca, el retorno progresivo a las clases presenciales está previsto en las siguientes 12 regiones educativas: