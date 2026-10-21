Panamá llevará 18 atletas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: fechas y deportes

Panamá estará representada por una delegación de 18 atletas en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre. Los jóvenes deportistas panameños competirán en ocho disciplinas, junto con talentos de distintos países, en una cita internacional que reunirá a la nueva generación del deporte olímpico.

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¿Cuántos atletas representarán a Panamá en Dakar 2026?

El Comité Olímpico de Panamá informó que la delegación nacional estará integrada por 18 atletas distribuidos en ocho deportes.

Los competidores estarán acompañados por 10 entrenadores y oficiales, quienes brindarán orientación y respaldo durante su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Una delegación conformada por 18 atletas representará a Panamá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde competirán jóvenes talentos de todo el mundo.



Los atletas panameños están distribuidos en ocho deportes, y competirán del 31 de octubre al 13 de noviembre.… pic.twitter.com/H5A9T7CJUA — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

Además, el Comité Olímpico contará con un equipo de apoyo conformado por:

Tres integrantes del equipo interdisciplinario.

Dos representantes del equipo de Comunicaciones.

Una representante de la jefatura de Misión.

Este personal tendrá la responsabilidad de acompañar a los atletas y apoyar las distintas necesidades de la delegación durante la competencia.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se desarrollará del sábado 31 de octubre al viernes 13 de noviembre de 2026, en Dakar, Senegal.

El evento reunirá a jóvenes atletas de diferentes países, quienes competirán en distintas disciplinas deportivas.

El Comité Olímpico de Panamá destacó la importancia de esta participación para el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte nacional.

"Más que una competencia, estos Juegos representan una oportunidad para inspirar, crecer y demostrar que el futuro del deporte panameño está lleno de esperanza", expresó la organización. "Más que una competencia, estos Juegos representan una oportunidad para inspirar, crecer y demostrar que el futuro del deporte panameño está lleno de esperanza", expresó la organización.

La entidad también resaltó que los atletas llevarán consigo la bandera nacional y el orgullo de sus comunidades durante su participación en Dakar 2026.