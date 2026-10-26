Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 11:25

SINAPROC extiende aviso por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 27 de octubre: zonas bajo vigilancia

SINAPROC mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el martes 27 de octubre. Se advierte sobre inundaciones y crecidas de ríos.

SINAPROC extiende aviso por lluvias y tormentas en Panamá

SINAPROC extiende aviso por lluvias y tormentas en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en Panamá, vigente desde las 10:00 p.m. del domingo 25 de octubre hasta las 10:00 a.m. del martes 27 de octubre de 2026. Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la información meteorológica del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén acumulados de lluvia de entre 120 y 200 milímetros en las áreas de mayor impacto, además de posibles ráfagas de viento en sectores marítimos.

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¿Qué zonas de Panamá podrían registrar lluvias más intensas?

Entre las regiones señaladas en el aviso se encuentran:

  • Caribe panameño.

  • Provincia de Darién.

  • Costa oriental de Panamá.

  • Sur de Veraguas.

  • Golfo de Chiriquí.

Las precipitaciones podrían provocar inundaciones en comunidades vulnerables, aumentos repentinos del nivel de ríos y quebradas y deslizamientos en terrenos inestables.

Recomendaciones de SINAPROC ante las lluvias y tormentas

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

  • Mantenerse alejada de cauces y áreas propensas a deslizamientos.

  • Revisar los drenajes y desagües, siempre que hacerlo no represente un riesgo.

  • Asegurar objetos y estructuras que puedan desprenderse por los fuertes vientos.

  • Preparar una mochila de emergencia y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

  • Seguir los comunicados oficiales de SINAPROC y el IMHPA.

Los conductores también deben reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar circular por vías anegadas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426, número divulgado por SINAPROC.

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