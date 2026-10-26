SINAPROC extiende aviso por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 27 de octubre: zonas bajo vigilancia

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en Panamá, vigente desde las 10:00 p.m. del domingo 25 de octubre hasta las 10:00 a.m. del martes 27 de octubre de 2026. Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.
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¿Qué zonas de Panamá podrían registrar lluvias más intensas?
Entre las regiones señaladas en el aviso se encuentran:
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Caribe panameño.
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Provincia de Darién.
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Costa oriental de Panamá.
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Sur de Veraguas.
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Golfo de Chiriquí.
Las precipitaciones podrían provocar inundaciones en comunidades vulnerables, aumentos repentinos del nivel de ríos y quebradas y deslizamientos en terrenos inestables.
Recomendaciones de SINAPROC ante las lluvias y tormentas
Ante estas condiciones, se recomienda a la población:
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Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.
Mantenerse alejada de cauces y áreas propensas a deslizamientos.
Revisar los drenajes y desagües, siempre que hacerlo no represente un riesgo.
Asegurar objetos y estructuras que puedan desprenderse por los fuertes vientos.
Preparar una mochila de emergencia y prestar especial atención a niños y adultos mayores.
Seguir los comunicados oficiales de SINAPROC y el IMHPA.
Los conductores también deben reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar circular por vías anegadas.
En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426, número divulgado por SINAPROC.