Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.
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Messi recibe reconocimiento en Oviedo
La ceremonia reunió a los galardonados de la edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos Messi, quien recibió el reconocimiento correspondiente a su categoría.
La entrega se realizó en el Teatro Campoamor, sede tradicional de esta ceremonia en la ciudad española de Oviedo.
FUENTE: EFE