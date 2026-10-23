Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

El jugador fue reconocido en la categoría de Deportes y recibió su diploma durante el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

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Messi recibe reconocimiento en Oviedo

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recibe su diploma durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes. EFE/Eloy Alonso

La ceremonia reunió a los galardonados de la edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos Messi, quien recibió el reconocimiento correspondiente a su categoría.

La entrega se realizó en el Teatro Campoamor, sede tradicional de esta ceremonia en la ciudad española de Oviedo.

Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en España, el astro argentino Lionel Messi regresó a Estados Unidos para liderar al @InterMiamiCF en su visita de este sábado al New York Red Bulls por la @MLS.



La Pulga ha tenido una semana atípica en plena recta final… pic.twitter.com/x4qsIwIFSl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

FUENTE: EFE