España Deportes -  23 de octubre de 2026 - 13:47

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi recibió su diploma como Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en Oviedo, España.

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
EFE/Eloy Alonso
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El futbolista argentino Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

El jugador fue reconocido en la categoría de Deportes y recibió su diploma durante el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

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Messi recibe reconocimiento en Oviedo

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recibe su diploma durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes.

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recibe su diploma durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes.

La ceremonia reunió a los galardonados de la edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos Messi, quien recibió el reconocimiento correspondiente a su categoría.

La entrega se realizó en el Teatro Campoamor, sede tradicional de esta ceremonia en la ciudad española de Oviedo.

FUENTE: EFE

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