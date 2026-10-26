Pago de quincena a servidores públicos inicia este martes 27 de octubre

Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 este martes 27, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los desembolsos se realizarán de forma escalonada hasta el jueves 29 de octubre, según la institución donde labore cada funcionario.

El cronograma contempla tres jornadas de pago, por lo que no todos los servidores públicos recibirán su salario el mismo día.

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¿Qué servidores públicos cobran el martes 27 de octubre?

Según el calendario del MEF, las siguientes instituciones tienen programado el pago para el martes 27 de octubre:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Cultura.

Instituciones que cobran el miércoles 28 de octubre

Los pagos continuarán el miércoles 28 de octubre para los funcionarios de las siguientes entidades:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran la quincena el jueves 29 de octubre?

La programación de la segunda quincena de octubre concluirá el jueves 29 con las siguientes instituciones:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

Los servidores públicos pueden consultar el calendario de pagos correspondiente al segundo semestre de 2026 en el sitio oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.