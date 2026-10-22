Estados Unidos destina $1 millón para atender a comunidades afectadas por el terremoto en Panamá

El Gobierno de Estados Unidos destinó un millón de dólares adicionales en asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026.

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El anuncio se realizó el 19 de octubre en Tonosí, provincia de Los Santos, con la participación del embajador estadounidense en Panamá, Cabrera. Con este aporte, el compromiso de Estados Unidos en asistencia humanitaria tras el sismo asciende a un total de 6 millones de dólares.

¿En qué se utilizarán los fondos?

Los recursos adicionales permitirán apoyar a la firma estadounidense de ingeniería Miyamoto International, que desplegará expertos técnicos y tecnologías especializadas para evaluar las estructuras afectadas por el terremoto.

Estas evaluaciones buscan determinar las condiciones de las edificaciones dañadas y contribuir a que las comunidades puedan avanzar en su recuperación de manera segura.

La asistencia humanitaria de EE. UU. permitirá evaluar estructuras dañadas. cortesía

Miyamoto International evaluará estructuras dañadas

Miyamoto International es una firma especializada en ingeniería, gestión de desastres, reducción del riesgo, reconstrucción y resiliencia urbana.

Como parte de estas acciones, el director ejecutivo de Miyamoto International visitó Tonosí el 19 de octubre junto al embajador Cabrera. Un día después, el 20 de octubre, se reunió con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y miembros de su equipo de trabajo.

La empresa realizará evaluaciones técnicas de las estructuras afectadas en Panamá, con financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, para contribuir a identificar los daños y orientar los esfuerzos de recuperación.

Cooperación internacional para la recuperación

La asistencia busca respaldar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto, mediante conocimientos técnicos que permitan evaluar los daños y facilitar una reconstrucción más segura.

Con este aporte adicional, Estados Unidos refuerza su apoyo humanitario a Panamá, mientras continúan las labores de evaluación y recuperación en las zonas afectadas por el sismo.