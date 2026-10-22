Juan Díaz suspende su celebración de más de 30 años y organiza caravana solidaria hacia Los Santos

La celebración que durante más de 30 años ha reunido a la comunidad de Juan Díaz quedará suspendida este año debido al terremoto ocurrido en Panamá el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

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Sheyla Chen Ayala, representante de la Asociación de Santeños Residentes en Juan Díaz, explicó que, ante la situación que enfrentan las familias afectadas, se tomó la decisión de organizar una caravana solidaria para llevar ayuda y demostrar empatía con sus hermanos santeños.

Bajo el lema “Un solo corazón, una sola tierra”, la actividad se realizará el próximo 10 de noviembre y busca reunir donaciones de enseres y artículos de primera necesidad para las familias damnificadas en la provincia de Los Santos.

¿Cuándo y dónde se recibirán las donaciones?

La jornada de recolección se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en el parque Eliodoro Patiño, un espacio emblemático del corregimiento de Juan Díaz.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y contribuir con artículos que permitan atender las necesidades de las familias afectadas por el terremoto.

"La celebración que por 30 años hemos estado realizando este año ha sido suspendida y cambiada por una gran caravana solidaria, como muestra de empatía llevaremos enseres y artículos de primera necesidad a nuestras familias santeñas. Desde ya las diferentes asociaciones santeñas… pic.twitter.com/xlZvovdfLS — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

¿Qué artículos se pueden donar?

Toldas.

Alimentos secos.

Carpas.

Enseres y otros artículos de primera necesidad.

Las donaciones serán trasladadas a las comunidades afectadas de Los Santos como parte de la caravana solidaria.

Asociaciones se unen para apoyar a las familias santeñas

La iniciativa surgió de un consenso entre distintas asociaciones que decidieron unir esfuerzos para respaldar a las comunidades afectadas. Agrupaciones de La Chorrera, Colón y la ciudad de Panamá, entre otras, se sumarán a esta causa.

Con esta actividad, los organizadores buscan demostrar que, ante las dificultades, la solidaridad y la unidad de los panameños son fundamentales para acompañar a quienes necesitan apoyo.