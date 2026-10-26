CSS: reporta falla técnica temporal en su portal web

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que su portal web, presenta una falla técnica temporal que afecta su funcionamiento. La entidad indicó que el equipo de tecnología ya trabaja para restablecer el servicio y permitir que los usuarios puedan acceder nuevamente a la plataforma.

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CSS trabaja para restablecer el portal web

La institución pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del sitio web.

Aviso Importante | Nuestro portal https://t.co/84Nwe2F2Cm presenta una falla técnica temporal. Nuestro equipo de Tecnología ya trabaja para restablecerlo.

Les avisaremos por esta vía cuando el servicio esté normalizado. Disculpen los inconvenientes. pic.twitter.com/BooQwJ7813 — CSSPanama (@CSSPanama) October 26, 2026

Por el momento, se recomienda consultar las comunicaciones oficiales de la CSS para obtener información sobre la disponibilidad de sus servicios digitales.