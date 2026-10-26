Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 13:31

CSS: reporta falla técnica temporal en su portal web

La CSS informó que su sitio web presenta inconvenientes y que el equipo de tecnología trabaja para restablecer el servicio.

Portal web de la CSS presenta fallas técnicas.

Portal web de la CSS presenta fallas técnicas.

AFP/Marcin Golba/ NurPhoto
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que su portal web, presenta una falla técnica temporal que afecta su funcionamiento. La entidad indicó que el equipo de tecnología ya trabaja para restablecer el servicio y permitir que los usuarios puedan acceder nuevamente a la plataforma.

CSS trabaja para restablecer el portal web

La institución pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del sitio web.

Por el momento, se recomienda consultar las comunicaciones oficiales de la CSS para obtener información sobre la disponibilidad de sus servicios digitales.

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