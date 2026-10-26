Tribunal Electoral: habilita sedes provisionales en cuatro provincias tras daños por terremoto

El Tribunal Electoral (TE) anunció la habilitación de sedes provisionales en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral, luego de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026.

Contenido de Interés: IMA aclara que no está tramitando la importación de arroz a Panamá: garantiza abasto nacional

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Por qué el Tribunal Electoral habilitará sedes provisionales?

De acuerdo con el TE, las medidas contemplan el cierre temporal de las instalaciones que presentan daños estructurales severos, con el propósito de salvaguardar la integridad de los usuarios y funcionarios.

En su lugar, se habilitarán locales provisionales para atender los trámites correspondientes a las direcciones regionales y oficinas distritales afectadas.

¿Dónde estarán las sedes provisionales del Tribunal Electoral?

El TE estableció diferentes puntos de atención para los servicios de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral en las cuatro provincias afectadas.

Herrera

Registro Civil: Oficina Distrital de Parita.

Cedulación: Oficina Distrital de Parita.

Organización Electoral: Oficina Distrital de Parita.

Los Santos

Registro Civil: Oficina Distrital de Guararé.

Cedulación: Oficina Distrital de Guararé.

Organización Electoral: Oficina Distrital de Guararé.

Coclé

Registro Civil: Oficina Distrital de Aguadulce.

Cedulación: Oficina Distrital de Antón.

Organización Electoral: Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE), ubicado en el Centro Regional Universitario de Coclé (CRUC) de la Universidad de Panamá, en Penonomé.

Veraguas

Registro Civil: Oficina Distrital de San Francisco.

Cedulación: Oficina Distrital de Atalaya.

Organización Electoral: Oficina Distrital de Atalaya del Tribunal Electoral.

Reubicación de las direcciones regionales y oficinas distritales

Además de establecer sedes por dirección técnica, el Tribunal Electoral detalló los puntos temporales donde funcionarán las oficinas regionales y distritales afectadas.

Coclé

Dirección Regional de Coclé, en Penonomé: atención temporal en el CIDETE de la Universidad de Panamá, ubicado en el Centro Regional Universitario de Coclé.

Oficinas distritales de La Pintada y Antón: reubicadas en el CIDETE de la Universidad de Panamá.

Herrera

Dirección Regional de Herrera, en Chitré: atención temporal en la Oficina Distrital de Parita.

Oficina Distrital de Pesé: atención temporal en la Oficina Distrital de Parita.

Oficina Distrital de Los Pozos: atención temporal en la Oficina Distrital de Las Minas.

Los Santos

Dirección Regional de Los Santos, en Las Tablas: atención temporal en las oficinas distritales de Guararé y Pocrí.

Oficina Distrital de Los Santos: atención temporal en la Oficina Distrital de Guararé.

Oficina Distrital de Tonosí: atención temporal en las oficinas distritales de Guararé, Pocrí, Pedasí y Macaracas.

Provincia de Veraguas

En Veraguas, la reubicación temporal contempla las siguientes oficinas:

Dirección Regional de Veraguas, en Santiago: atención temporal en las oficinas distritales de Atalaya, San Francisco, La Mesa y Las Palmas.

Oficina Distrital de Soná: atención temporal en las oficinas distritales de Atalaya, San Francisco, La Mesa y Las Palmas.

Oficina Distrital de Río de Jesús: atención temporal en las oficinas distritales de Atalaya, San Francisco, La Mesa y Las Palmas.

Oficina Distrital de Mariato: atención temporal en las oficinas distritales de Atalaya, San Francisco, La Mesa y Las Palmas.

Oficina Distrital de Montijo: atención temporal en las oficinas distritales de Atalaya, San Francisco, La Mesa y Las Palmas.

¿Qué pasará con los trámites de cambio de residencia?

La Dirección Nacional de Organización Electoral canalizará los trámites de cambio de residencia correspondientes a las circunscripciones afectadas mediante la red de sedes provisionales.

Con estas medidas, el Tribunal Electoral busca mantener la prestación de sus servicios en las cuatro provincias mientras se atiende la situación de las instalaciones afectadas por el terremoto.