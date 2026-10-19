Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 11:05

Tribunal Electoral cambia enlace de la página web de Tribunal Contigo: ¿cómo acceder?

El Tribunal Electoral anunció una nueva dirección web de la plataforma que permite realizar cambios de residencia y trámites de partidos políticos.

Tribunal Electoral cambia enlace de la página web de Tribunal Contigo.

Tribunal Electoral cambia enlace de la página web de Tribunal Contigo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral (TE) de Panamá informó que actualizó la dirección web de su plataforma digital Tribunal Contigo, mediante la cual los ciudadanos pueden realizar diferentes trámites virtuales. A partir de ahora, el acceso al servicio estará disponible a través de tribunalcontigo.te.gob.pa, según anunció la institución.

La actualización corresponde al enlace de acceso a la plataforma, que ofrece servicios relacionados con el registro electoral y la participación en partidos políticos.

¿Qué trámites se pueden realizar en Tribunal Contigo?

De acuerdo con el Tribunal Electoral, los ciudadanos pueden utilizar la plataforma para gestionar los siguientes trámites:

  • Cambio de residencia: solicitar la actualización de la residencia electoral.
  • Inscripción a un partido político: realizar el trámite de afiliación a una organización política.
  • Renuncia a un partido político: gestionar la desafiliación de una agrupación política.
  • Inscripción a un partido en formación: solicitar la afiliación a una organización política que se encuentre en proceso de constitución.

Estos servicios forman parte de las gestiones que el Tribunal Electoral pone a disposición de la ciudadanía mediante su plataforma digital.

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