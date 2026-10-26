Panamá Economía -  26 de octubre de 2026 - 16:28

Felipe Chapman asegura que redujo sus ingresos para ser ministro del MEF: "La cosa está dura en Panamá"

El ministro Felipe Chapman afirmó que aceptó una reducción de sus ingresos para asumir el MEF y reconoció que mejorar la situación del país tomará años.

Felipe Chapman asegura que redujo sus ingresos 

Felipe Chapman asegura que redujo sus ingresos 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, manifestó que uno de sus aportes al país ha sido aceptar una reducción de sus ingresos para asumir el cargo. Además, reconoció que "la cosa está dura en Panamá", aunque considera que es posible ordenar el país para mejorar su situación.

Chapman señaló que este proceso requiere tiempo y que los cambios necesarios no se lograrán de manera inmediata.

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Felipe Chapman reconoce que mejorar la situación de Panamá tomará años

El titular del MEF sostuvo que, pese a las dificultades que enfrenta el país, existe la posibilidad de avanzar mediante un proceso de ordenamiento que permita alcanzar mejoras a largo plazo.

Sus declaraciones reflejan su posición sobre los desafíos económicos de Panamá y el tiempo que, a su juicio, será necesario para superarlos.

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