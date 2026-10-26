Felipe Chapman asegura que redujo sus ingresos para ser ministro del MEF: "La cosa está dura en Panamá"

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman , manifestó que uno de sus aportes al país ha sido aceptar una reducción de sus ingresos para asumir el cargo. Además, reconoció que "la cosa está dura en Panamá", aunque considera que es posible ordenar el país para mejorar su situación.

Chapman señaló que este proceso requiere tiempo y que los cambios necesarios no se lograrán de manera inmediata.

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Felipe Chapman reconoce que mejorar la situación de Panamá tomará años

El ministro de Economía y Finanzas, @Mef_Pma, Felipe Chapman, manifestó que uno de sus aportes al país ha sido reducir sus ingresos para ocupar la cartera, y reconoció que todavía "la cosa está dura en Panamá", pero se puede ordenar el país para mejorarlo y esto toma años. pic.twitter.com/i9Ki2VTbrg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

El titular del MEF sostuvo que, pese a las dificultades que enfrenta el país, existe la posibilidad de avanzar mediante un proceso de ordenamiento que permita alcanzar mejoras a largo plazo.

Sus declaraciones reflejan su posición sobre los desafíos económicos de Panamá y el tiempo que, a su juicio, será necesario para superarlos.