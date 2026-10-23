Caja de Ahorros adelanta pago de ahorros navideños 2026 tras el sismo en Panamá

Los clientes de Caja de Ahorros podrán disponer de sus ahorros navideños antes de la fecha prevista, luego de que la entidad bancaria anunciara el adelanto del desembolso de estos fondos como medida de apoyo económico ante las afectaciones provocadas por el reciente sismo en Panamá.

La decisión busca brindar un respaldo financiero a las familias que enfrentan gastos imprevistos y necesitan recursos para comenzar las reparaciones de los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Caja de Ahorros mantendrá las dos semanas gratis del ahorro navideño

La entidad bancaria también confirmó que mantendrá el beneficio de las dos semanas gratis contempladas en su programa de ahorro navideño, pese al adelanto en la entrega de los fondos.

Los clientes interesados en conocer los detalles del desembolso anticipado podrán acercarse a las sucursales de Caja de Ahorros para recibir información sobre la disponibilidad y entrega de sus ahorros.