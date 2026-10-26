MOP informa: Daños en puente dejan incomunicadas a 50 viviendas y afectan acceso a escuela

Unas 50 viviendas quedaron incomunicadas en el sector de José Del Mar, provincia de Colón, debido a los daños registrados en la estructura de un puente, situación que también afecta el acceso a una escuela primaria de la comunidad. Personal técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una evaluación de la infraestructura afectada.

La inspección busca determinar las condiciones del puente y las alternativas que permitan restablecer el paso de los residentes.

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MOP evalúa habilitar un vado provisional en José Del Mar

Personal técnico del @MOPPma evaluó los daños en la estructura de un puente ubicado en el sector de José Del Mar, en Colón, que dejó incomunicadas a 50 viviendas y afectó el acceso a una escuela primaria.



La autoridad informó que en esta zona se contempla habilitar un vado… pic.twitter.com/OnPRAiKYbJ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

El Ministerio de Obras Públicas informó que se contempla la habilitación de un vado provisional en el sector, como medida para facilitar el tránsito de las personas que permanecen incomunicadas.

Esta alternativa permitiría contar con un paso temporal mientras se define una solución para la infraestructura afectada.

Por el momento, las autoridades no han precisado cuándo se habilitaría el vado ni el plazo estimado para intervenir el puente.