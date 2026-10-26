Colón Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 15:44

MOP informa: Daños en puente dejan incomunicadas a 50 viviendas y afectan acceso a escuela

El MOP evaluó los daños en un puente del sector de José Del Mar, en Colón, que dejó incomunicadas a 50 viviendas. Se contempla habilitar un paso provisional.

MOP evalúa paso provisional

MOP evalúa paso provisional

@MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unas 50 viviendas quedaron incomunicadas en el sector de José Del Mar, provincia de Colón, debido a los daños registrados en la estructura de un puente, situación que también afecta el acceso a una escuela primaria de la comunidad. Personal técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una evaluación de la infraestructura afectada.

La inspección busca determinar las condiciones del puente y las alternativas que permitan restablecer el paso de los residentes.

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MOP evalúa habilitar un vado provisional en José Del Mar

El Ministerio de Obras Públicas informó que se contempla la habilitación de un vado provisional en el sector, como medida para facilitar el tránsito de las personas que permanecen incomunicadas.

Esta alternativa permitiría contar con un paso temporal mientras se define una solución para la infraestructura afectada.

Por el momento, las autoridades no han precisado cuándo se habilitaría el vado ni el plazo estimado para intervenir el puente.

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