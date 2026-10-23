Panamá recibe B/.792.4 millones en inversión extranjera: los sectores que muestran crecimiento en 2026

Inversión en Panamá: crecen las empresas en zonas francas y bajo el régimen SEM

La inversión extranjera directa (IED) en Panamá alcanzó los B/.792.4 millones durante el primer semestre de 2026, según cifras presentadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La entidad también destacó el crecimiento de empresas bajo regímenes económicos especiales y el aumento de las exportaciones de servicios.

Los resultados fueron expuestos por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante la sesión «El futuro de Panamá como plataforma global», organizada por el Foro Económico Mundial en la ciudad de Panamá.

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Inversión en Panamá: crecen las empresas en zonas francas y bajo el régimen SEM

El titular del MICI informó que durante 2025 se otorgaron 13 nuevas licencias de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). Además, entre enero y agosto de 2026, el ingreso de nuevas empresas a este régimen aumentó un 120% frente al mismo período del año anterior.

De acuerdo con la institución, las empresas SEM han generado 11,500 empleos directos.

Por su parte, las zonas francas registraron 43 empresas aprobadas entre enero y agosto de 2026, frente a las 15 aprobadas durante el mismo período de 2025.

En cuanto al Programa de Inversionista Calificado, el MICI detalló que entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificaciones respaldadas por B/.113.6 millones en inversiones.

Exportaciones de servicios superan los B/.11,000 millones

El MICI también destacó el desempeño del comercio exterior panameño.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de servicios alcanzaron B/.11,130.4 millones, lo que representa un crecimiento del 12.7%, según los datos presentados por la entidad.

En 2025, las exportaciones de servicios totalizaron B/.20,194 millones, cifra que el ministerio calificó como un máximo histórico.

En cuanto a las exportaciones de bienes, estas superaron los B/.1,000 millones entre enero y agosto de 2026, mientras que las exportaciones de industrias bajo regímenes económicos especiales aumentaron un 46.8%.

Panamá busca atraer nuevas inversiones internacionales

Durante su intervención, Moltó destacó que Panamá cuenta con 23 acuerdos comerciales que ofrecen acceso preferencial a más de 60 mercados, además de su condición de Estado Asociado del Mercosur.

El ministro también señaló la importancia de la conectividad marítima, aérea y digital, así como de los regímenes especiales para atraer empresas internacionales.

«Durante esta administración hemos ampliado nuestra integración con los mercados, fortalecido los instrumentos para atraer inversión, facilitado las operaciones de las empresas e impulsado actividades de mayor valor agregado», afirmó Moltó.

El encuentro con representantes de sectores como logística, energía, tecnología, finanzas e industria buscó identificar nuevas oportunidades de colaboración e inversión en Panamá.