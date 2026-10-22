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Sismo en Panamá | Médicos de Costa Rica reciben reconocimiento del Consejo Municipal de Chitré

El equipo médico enviado por el gobierno de Costa Rica para reforzar la atención tras el terremoto, concluyó su misión en los Hospitales Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas y Cecilio Castillero de Chitré, luego de 8 días de intensa labor. Atendieron más de 50 partos. El Consejo Municipal de Chitré les entregó las llaves de la ciudad, en un emotivo reconocimiento.