Descuentos a jubilados y pensionados en Panamá: buscan aprobar proyecto ley antes del sábado

El proyecto de ley 746, que contempla nuevos beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá , fue aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Crispiano Adames Navarro. Sus impulsores buscan que la iniciativa complete su trámite legislativo antes del 31 de octubre de 2026.

La aprobación en primer debate se produjo después de realizar modificaciones al documento, eliminar algunos artículos e incorporar nuevas disposiciones.

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¿Qué beneficios contempla el proyecto de ley 746 para jubilados y pensionados?

El diputado Crispiano Adames explicó que se estableció una mesa técnica ejecutiva para evaluar las propuestas y alcanzar acuerdos con distintos sectores económicos y sociales.

Asamblea Nacional

Según el parlamentario, el proyecto contempla exenciones, rebajas y descuentos destinados a facilitar la adquisición de medicamentos y otros bienes por parte de personas con capacidad adquisitiva limitada, además de un mecanismo de compensación.

Por su parte, Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, destacó que la iniciativa busca beneficiar a los adultos mayores en general y no únicamente a jubilados y pensionados.

Cortés también señaló que las modificaciones buscan atender las inquietudes de las pequeñas empresas mediante disposiciones que les permitirían deducir determinados gastos en sus declaraciones de renta.

¿Cuándo se aprobaría la ley de descuentos para jubilados?

ACODECO

El proyecto deberá continuar su trámite en la Asamblea Nacional, incluido el segundo debate, antes de una eventual aprobación definitiva.

Los impulsores de la iniciativa esperan que el documento complete los debates restantes y pueda ser sancionado y promulgado a más tardar el 31 de octubre de 2026, aunque esta fecha constituye una meta y no una aprobación confirmada.

El diputado Javier Sucre, proponente del proyecto, manifestó que la iniciativa busca complementar las bajas pensiones de los adultos mayores y estimó que podría representar 270 millones de dólares en beneficios anuales.

Sucre también expresó su expectativa de que el proyecto avance hasta su aprobación definitiva dentro del plazo planteado.