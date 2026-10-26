Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 17:31

MEDUCA destaca programa de almuerzos para estudiantes de centros educativos

El MEDUCA informó que 283 mil estudiantes reciben almuerzos saludables en 2,001 escuelas. El ministro de Educación visitó dos centros beneficiados.

MEDUCA destaca programa de almuerzos 

MEDUCA destaca programa de almuerzos 

@MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unos 283 mil estudiantes de 2,001 centros educativos de Panamá se benefician del programa de Almuerzo Escolar Saludable, implementado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), con el objetivo de ofrecer comidas nutritivas y balanceadas que contribuyan al crecimiento, bienestar y rendimiento académico de los alumnos.

Como parte del seguimiento a esta iniciativa, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, realizó un recorrido por los centros educativos Don Bosco Samaria y República de Polonia, donde el programa beneficia a más de 1,000 estudiantes.

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MEDUCA destaca importancia de la alimentación y la educación

La visita se desarrolló en vísperas de la celebración del Día del Estudiante, ocasión en la que el titular de Educación resaltó la importancia de la formación integral de la juventud.

Durante su intervención, Vega Osorio motivó a los estudiantes a asumir sus responsabilidades académicas con compromiso y dedicación, con miras a construir un mejor futuro para Panamá.

El MEDUCA destacó que el programa de Almuerzo Escolar Saludable busca garantizar una alimentación nutritiva y balanceada que favorezca el desarrollo de los estudiantes y contribuya a su desempeño académico.

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