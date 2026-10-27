La AAC gradúa a 25 nuevos controladores de tránsito aéreo y suma 50 profesionales en 2026

La AAC graduó a 25 controladores de tránsito aéreo de área y aproximación.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través del Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), graduó este martes 27 de octubre de 2026, a 25 nuevos controladores de tránsito aéreo de área y aproximación, quienes integran la segunda promoción de profesionales aeronáuticos formada durante la actual administración.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional para fortalecer el talento humano y garantizar el relevo generacional en el sector.

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Formación especializada para el control del tránsito aéreo

Los 25 graduandos iniciaron su preparación académica el 27 de enero de 2025 y culminaron satisfactoriamente su período de formación el pasado 9 de octubre de 2026, tras completar un programa que incluyó estudios teóricos, prácticas y evaluaciones especializadas.

Durante este proceso, adquirieron competencias en cuatro habilitaciones fundamentales:

Control de Aproximación por Procedimientos

Control de Aproximación por Vigilancia

Control de Área por Vigilancia

Control de Área por Procedimientos

Estas especialidades son esenciales para gestionar el tránsito aéreo de manera segura, ordenada y eficiente, ya que permiten prestar servicios de control durante distintas fases de las operaciones aeronáuticas.

Estas especialidades son esenciales para gestionar el tránsito aéreo de manera segura. cortesía

Panamá busca consolidarse como centro de formación aeronáutica

El director general de la AAC, capitán Bárcenas, también destacó que los avances en materia de formación aeronáutica han despertado el interés de otros países en capacitar a sus futuros controladores de tránsito aéreo en Panamá.

“Gracias a todo esto nos están reconociendo internacionalmente. Ya tenemos otros países que quieren que los formemos como controladores en Panamá”, expresó Bárcenas.

Asimismo, recordó que entre 2010 y 2012 Panamá debía recurrir a centros de capacitación en República Dominicana para formar a sus controladores de tránsito aéreo, debido a que el país aún no contaba con las capacidades necesarias para desarrollar estos programas localmente.

Actualmente, la AAC, mediante el ISFPA, dispone de simuladores, instructores especializados y herramientas tecnológicas para impartir programas de formación aeronáutica en territorio nacional, lo que contribuye al desarrollo de capacidades técnicas y académicas propias.

Este avance busca responder a las necesidades de personal especializado del sistema aeronáutico panameño y abre oportunidades para que el país amplíe su participación en la capacitación regional de controladores de tránsito aéreo.

Panamá busca consolidarse como centro de formación aeronáutica. cortesía

Relevo generacional y seguridad operacional

La AAC resaltó el papel del ISFPA y de su cuerpo de instructores en la preparación de profesionales capaces de responder a los estándares técnicos y operacionales de la aviación civil.

La incorporación progresiva de nuevos controladores permitirá ampliar la disponibilidad de recurso humano especializado y contribuir a la continuidad y eficiencia de los servicios de tránsito aéreo en Panamá.