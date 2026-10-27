Día del Estudiante en Panamá: ¿por qué se visten de maestros este martes 27 de octubre?

En el marco del Día del Estudiante , este martes 27 de octubre, alumnos de distintos centros educativos de Panamá participan en actividades para conmemorar esta fecha, entre ellas, vestirse de maestros como parte de la celebración.

Día del estudiante: El compromiso detrás del cuadro de honor

Durante un recorrido por la Escuela Dr. Carlos A. Mendoza, una de las estudiantes que forma parte del cuadro de honor destacó la importancia de mantener la concentración y no dejarse distraer por situaciones que puedan afectar su rendimiento académico.

Por su parte, la madre de familia resaltó el compromiso y el esfuerzo que implica acompañar a su hija en su formación, así como la importancia de apoyarla para que alcance sus metas.

Lecciones que marcaron su trayectoria escolar

En el Día del Estudiante en Panamá resaltamos a Nicole Teran de la Escuela Carlos A. Mendoza de San Miguelito, cuyo promedio final es 5.0, y en reconocimiento a su esfuerzo hoy será la directora del centro educativo. pic.twitter.com/NXg83bcNgA — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

Erik Vargas y Axivellis Bonilla, estudiantes de sexto año del Instituto Rubiano, compartieron sus reflexiones sobre la etapa escolar que están por culminar y señalaron que se sienten preparados para afrontar la vida universitaria.

Ambos recordaron que cursaron parte de la premedia y la media en medio de la pandemia, una experiencia que, según expresaron, les permitió aprender de manera diferente y valorar las enseñanzas que dejaron los acontecimientos vividos durante su formación.

Entre estos momentos mencionaron la pandemia, las huelgas y el reciente sismo, situaciones que los llevaron a reflexionar sobre la importancia del tiempo, la educación y las oportunidades de compartir en las aulas.

Una celebración que invita a mirar hacia el futuro

Más allá de las actividades y los atuendos que caracterizan esta jornada, el Día del Estudiante es una oportunidad para reconocer la dedicación de los alumnos, el acompañamiento de sus familias y el trabajo de los docentes en la formación de las nuevas generaciones.