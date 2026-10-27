Panamá Entrevistas -

Los estudiantes panameños celebran su día y analizan los desafíos de la educación

Telemetro Reporta celebra el Día del Estudiante en Panamá conversando con los estudiantes Axivelis Bonilla del Instituto Nacional y Erik Vargas del Instituto Rubiano, quienes abordaron los retos que ha enfrentado su generación en el sistema educativo tras una pandemia, huelgas y el terremoto, cómo ha sido su preparación para ingresar a la universidad, y el impacto de la Inteligencia Artificial.