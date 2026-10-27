Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 10:07

CSS adelanta pago a jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran el 30 de octubre y el 2 de noviembre?

La CSS adelantó el primer pago de noviembre para jubilados y pensionados por las Fiestas Patrias. Las fechas dependerán de si cobran por ACH o cheque.

CSS adelanta pago a jubilados y pensionados

CSS adelanta pago a jubilados y pensionados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el primer pago correspondiente a noviembre de 2026 en fechas distintas, según su modalidad de cobro. La institución ajustó el calendario debido a las Fiestas Patrias, por lo que los beneficiarios que utilizan el sistema de acreditamiento bancario (ACH) cobrarán este viernes 30 de octubre.

Por su parte, quienes reciben sus prestaciones mediante cheque tendrán programado el pago para el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la CSS.

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CSS: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

La programación contempla las siguientes fechas:

  • Viernes 30 de octubre: Primer pago de noviembre para jubilados y pensionados que cobran mediante ACH.

  • Lunes 2 de noviembre: Primer pago para quienes reciben sus prestaciones mediante cheque.

  • Martes 17 de noviembre: Segundo pago del mes para beneficiarios del sistema ACH.

  • Jueves 19 de noviembre: Segundo pago para jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

¿Por qué la CSS adelantó el pago de noviembre?

El ajuste responde a las celebraciones de las Fiestas Patrias en Panamá, que incluyen las conmemoraciones del 3, 4 y 5 de noviembre.

Con esta programación, los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones por transferencia bancaria podrán disponer del primer pago de noviembre desde finales de octubre.

La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

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