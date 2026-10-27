CSS adelanta pago a jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran el 30 de octubre y el 2 de noviembre?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el primer pago correspondiente a noviembre de 2026 en fechas distintas, según su modalidad de cobro. La institución ajustó el calendario debido a las Fiestas Patrias, por lo que los beneficiarios que utilizan el sistema de acreditamiento bancario (ACH) cobrarán este viernes 30 de octubre.
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CSS: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?
La programación contempla las siguientes fechas:
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Viernes 30 de octubre: Primer pago de noviembre para jubilados y pensionados que cobran mediante ACH.
Lunes 2 de noviembre: Primer pago para quienes reciben sus prestaciones mediante cheque.
Martes 17 de noviembre: Segundo pago del mes para beneficiarios del sistema ACH.
Jueves 19 de noviembre: Segundo pago para jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.
¿Por qué la CSS adelantó el pago de noviembre?
El ajuste responde a las celebraciones de las Fiestas Patrias en Panamá, que incluyen las conmemoraciones del 3, 4 y 5 de noviembre.
Con esta programación, los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones por transferencia bancaria podrán disponer del primer pago de noviembre desde finales de octubre.
La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.