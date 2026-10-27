MiAmbiente cierra indefinidamente el Parque Nacional de Chagres

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el cierre indefinido del sector de La Cascada, ubicado en el río Chagres, dentro del Parque Nacional Chagres, debido a los riesgos detectados en la zona tras un deslave ocurrido el día anterior, en el que resultó lesionado un agente de la Policía Nacional.

Según informó la institución, el policía recibió atención médica inmediata y se encuentra en condición estable.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Lotería Fiscal Digital en Panamá: ¿Cómo registrar tus facturas y ganar hasta B/.5,000?

¿Por qué MiAmbiente cerró el sector de La Cascada?

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) analizará las causas del deslave, incluida la posible influencia del reciente sismo registrado en Panamá.

Comunicamos que, a partir de hoy, queda cerrado de forma indefinida el sector de La Cascada, en el río Chagres, dentro del Parque Nacional

Chagres, debido a los riesgos detectados en la zona.https://t.co/CawXGCKMzr pic.twitter.com/DfgPVoS1Rp — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) October 27, 2026

Además, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se realizarán inspecciones del terreno para evaluar las condiciones de seguridad y determinar las medidas correspondientes.

¿Está cerrado todo el Parque Nacional Chagres?

No. El cierre aplica únicamente al sector de La Cascada, en el río Chagres. Los demás sitios y sectores del Parque Nacional Chagres continúan operando con normalidad.

MiAmbiente precisó que la prohibición de ingreso a La Cascada es obligatoria para visitantes nacionales y extranjeros, sin excepciones, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La institución exhortó a los operadores turísticos y al público en general a respetar la restricción y evitar acercarse al área afectada, mientras las autoridades determinan si existen condiciones seguras para su reapertura.