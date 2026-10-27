Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 11:52

Feriados en Panamá 2026: calendario completo de días libres y no laborables

Conoce los últimos días feriados de Panamá en 2026, las fechas de noviembre y diciembre y qué establece la ley sobre el descanso obligatorio.

Conozca los últimos días feriados de noviembre y diciembre en Panamá. 

Conozca los últimos días feriados de noviembre y diciembre en Panamá. 

Imagen creada con IA/Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Se acerca el cierre de 2026 y Panamá se prepara para las últimas celebraciones patrias y festividades del año. Conoce cuáles son los días feriados de noviembre y diciembre, qué fechas contempla el calendario y cómo se aplica el descanso obligatorio para los trabajadores.

Conoce los últimos días libres de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario de festividades y conmemoraciones nacionales, noviembre contará con varias fechas importantes para los panameños. Estas son:

  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

  • 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, conmemoración vinculada a los acontecimientos históricos de Colón.

  • 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

  • 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Calendario de d&iacute;as feriados en Panam&aacute;.

Calendario de días feriados en Panamá.

¿Cuáles son los días libres de diciembre?

  • 8 de diciembre: Día de las Madres.

  • 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá.

  • 25 de diciembre: Navidad.

Este año 2026, como el 20 de diciembre cae domingo. El lunes 21 será libre.

¿Qué ocurre si un feriado cae domingo?

La legislación laboral panameña establece, para los días de fiesta o duelo nacional a los que aplica esta regla, que cuando la fecha coincide con un domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes inmediato.

Asimismo, cuando un trabajador debe laborar durante un día de descanso obligatorio, corresponde aplicar los recargos salariales establecidos en el Código de Trabajo, según las condiciones del servicio y la normativa vigente.

En esta nota:
Seguir leyendo

La AAC gradúa a 25 nuevos controladores de tránsito aéreo y suma 50 profesionales en 2026

Desfiles del 9 de noviembre en Santiago de Veraguas: autoridades analizan si se realizarán

MiAmbiente cierra indefinidamente el Parque Nacional de Chagres

Recomendadas

Más Noticias