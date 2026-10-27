Feriados en Panamá 2026: calendario completo de días libres y no laborables

Conozca los últimos días feriados de noviembre y diciembre en Panamá.

Se acerca el cierre de 2026 y Panamá se prepara para las últimas celebraciones patrias y festividades del año. Conoce cuáles son los días feriados de noviembre y diciembre, qué fechas contempla el calendario y cómo se aplica el descanso obligatorio para los trabajadores.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Conoce los últimos días libres de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario de festividades y conmemoraciones nacionales, noviembre contará con varias fechas importantes para los panameños. Estas son:

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, conmemoración vinculada a los acontecimientos históricos de Colón.

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Calendario de días feriados en Panamá. Archivo

¿Cuáles son los días libres de diciembre?

8 de diciembre: Día de las Madres.

20 de diciembre: Día de Duelo Nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá.

25 de diciembre: Navidad.

Este año 2026, como el 20 de diciembre cae domingo. El lunes 21 será libre.

¿Qué ocurre si un feriado cae domingo?

La legislación laboral panameña establece, para los días de fiesta o duelo nacional a los que aplica esta regla, que cuando la fecha coincide con un domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes inmediato.

Asimismo, cuando un trabajador debe laborar durante un día de descanso obligatorio, corresponde aplicar los recargos salariales establecidos en el Código de Trabajo, según las condiciones del servicio y la normativa vigente.