¿Quiénes podrán desfilar el 3 y 4 de noviembre en Panamá?

Tras días de incertidumbre por la realización de los desfiles patrios , luego del terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre, el ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que las actividades del 3 y 4 de noviembre se llevarán a cabo en dos rutas de la ciudad capital.

Contenido de Interés: Bandas independientes celebran la confirmación de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre

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¿Cuáles serán las rutas de los desfiles patrios?

De acuerdo con la información suministrada, los desfiles se desarrollarán en dos puntos de la capital:

Vía España.

Casco Antiguo, en el área de la Presidencia de la República.

Conozca qué agrupaciones podrán desfilar en noviembre. Presidencia

¿Quiénes podrán desfilar en noviembre?

La participación estará a cargo de bandas independientes y escuelas de la ciudad de Panamá, que rendirán homenaje a la patria durante las jornadas del 3 y 4 de noviembre.

El ministro de Educación invitó a las familias panameñas a sumarse a estas celebraciones, que forman parte de las tradiciones nacionales y permiten rendir tributo a la historia del país.

La confirmación de los desfiles permite a las agrupaciones participantes continuar con sus preparativos para las actividades patrias.