Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 08:04

¿Quiénes podrán desfilar el 3 y 4 de noviembre en Panamá?

Las actividades patrias se realizarán en dos rutas de la capital. Conozca qué agrupaciones podrán desfilar y dónde se desarrollarán las celebraciones.

¿Qué agrupaciones podrán desfilar en fiestas patrias?

¿Qué agrupaciones podrán desfilar en fiestas patrias?

@Presidencia
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Tras días de incertidumbre por la realización de los desfiles patrios, luego del terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre, el ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que las actividades del 3 y 4 de noviembre se llevarán a cabo en dos rutas de la ciudad capital.

¿Cuáles serán las rutas de los desfiles patrios?

De acuerdo con la información suministrada, los desfiles se desarrollarán en dos puntos de la capital:

  • Vía España.

  • Casco Antiguo, en el área de la Presidencia de la República.

Conozca qué agrupaciones podrán desfilar en noviembre.

Conozca qué agrupaciones podrán desfilar en noviembre.

¿Quiénes podrán desfilar en noviembre?

La participación estará a cargo de bandas independientes y escuelas de la ciudad de Panamá, que rendirán homenaje a la patria durante las jornadas del 3 y 4 de noviembre.

El ministro de Educación invitó a las familias panameñas a sumarse a estas celebraciones, que forman parte de las tradiciones nacionales y permiten rendir tributo a la historia del país.

La confirmación de los desfiles permite a las agrupaciones participantes continuar con sus preparativos para las actividades patrias.

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