Metro San Isidro cambia desde hoy: así funcionará el tránsito y dónde abordar el metrobús

Desde este jueves 22 de octubre, los usuarios del Metro San Isidro deberán tomar en cuenta cambios en la circulación vehicular y los puntos de abordaje del metrobús, debido a un operativo vial que se implementará en el intercambiador. La medida se aplicará de lunes a viernes, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m.

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¿Dónde abordar el metrobús en Metro San Isidro?

Los pasajeros deberán utilizar diferentes puntos de abordaje según la dirección de su recorrido:

Hacia el centro de la ciudad: abordar el metrobús en la parada externa de Metro San Isidro , en dirección al centro.

Hacia el norte de la ciudad: utilizar el intercambiador de Metro San Isidro.

La medida busca organizar el tránsito durante las horas de mayor movimiento vehicular en este sector de la ciudad.

¿Cuál es el horario del operativo vial en Metro San Isidro?

pic.twitter.com/MnogGp8ghB — Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) October 20, 2026

Los conductores y usuarios del transporte público deben prestar atención a las indicaciones del personal encargado del operativo y a la señalización instalada en el área.

Los cambios anunciados corresponden a la circulación y los puntos de abordaje del metrobús en el intercambiador.