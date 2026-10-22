Terremoto en Panamá: Minsa habilita línea de atención emocional para los afectados

La Región de Salud de San Miguelito, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) , habilitó una línea telefónica de contención emocional dirigida a las personas que presentan afectaciones psicológicas tras el terremoto ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026.

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El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, informó que el servicio estará disponible a partir de este jueves 22 de octubre y contará con la atención de especialistas en psicología y psiquiatría.

¿Dónde adquirir la atención psicológica?

La atención se brindará a través de la línea 800-6467, donde se evaluará cada caso para determinar si la persona requiere atención psicológica o psiquiátrica.

¿En qué horario estará disponible la línea?

El servicio funcionará de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y estará dirigido específicamente a personas que presenten afectaciones emocionales relacionadas con el sismo.

Aunque la línea se habilita desde la Región de Salud de San Miguelito, las personas podrán comunicarse desde cualquier parte del país.

"La región de salud de San Miguelito ha establecido una línea para la contención emocional, específicamente atendido por psiquiatras y psicólogos. Estamos anexados a la línea 800-6467, de ahí va a ser derivada si hay algún trastorno emocional causado por el sismo, va a ser… pic.twitter.com/1DM2ZPb2hi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

¿Cómo saber si necesitas atención emocional?

De acuerdo con Torres, los médicos generales cuentan con protocolos y capacitación para identificar síntomas que requieran la intervención de un psicólogo o psiquiatra y referir a los pacientes al especialista correspondiente.

Las personas que experimenten alteraciones emocionales después del terremoto pueden buscar orientación profesional para evaluar su situación y determinar qué tipo de apoyo necesitan.

¿Cómo te ayudará esta línea telefónica?

Al comunicarse con la línea 800-6467, las personas recibirán orientación y contención emocional por parte del personal especializado. Según la evaluación de cada caso, podrán ser referidas a un centro de salud para recibir atención presencial y, si corresponde, los medicamentos indicados por los profesionales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios de salud mental para quienes continúan experimentando temor, ansiedad u otras afectaciones emocionales después del terremoto.

El Minsa busca acercar la atención especializada a la población afectada y brindar acompañamiento profesional durante el proceso de recuperación tras la emergencia.