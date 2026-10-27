MEF, pago a servidores públicos: ¿Quiénes cobran este miércoles 28 de octubre?

Pago a servidores públicos este miércoles según el calendario del MEF.

De acuerdo con el calendario de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , este miércoles 28 de octubre continúa el desembolso correspondiente a la segunda quincena de octubre para los servidores públicos de las siguientes instituciones:

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¿Quiénes cobran este miércoles 28 de octubre de 2026?

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

MEF: pago a servidores públicos. Telemetro

¿Quiénes cobran este jueves 29 de octubre de 2026?

La programación de la segunda quincena de octubre concluirá el jueves 29 con las siguientes instituciones:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos?

Los servidores públicos pueden consultar las fechas de desembolso y verificar la información correspondiente a su institución en el sitio web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se recomienda revisar el calendario oficial para confirmar las fechas establecidas y mantenerse informado sobre cualquier actualización relacionada con los pagos.