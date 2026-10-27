Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 10:52

MEF, pago a servidores públicos: ¿Quiénes cobran este miércoles 28 de octubre?

Conoce qué servidores públicos de Panamá cobran este miércoles 28 de octubre, según el calendario de pagos del MEF.

Pago a servidores públicos este miércoles según el calendario del MEF.

Pago a servidores públicos este miércoles según el calendario del MEF.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

De acuerdo con el calendario de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este miércoles 28 de octubre continúa el desembolso correspondiente a la segunda quincena de octubre para los servidores públicos de las siguientes instituciones:

¿Quiénes cobran este miércoles 28 de octubre de 2026?

  • Asamblea Nacional.

  • Contraloría General de la República.

  • Ministerio de la Presidencia.

  • Ministerio de Relaciones Exteriores.

  • Ministerio de Comercio e Industrias.

  • Ministerio de Obras Públicas.

  • Ministerio de Economía y Finanzas.

  • Ministerio de Gobierno.

  • Ministerio de Seguridad Pública.

  • Ministerio de Ambiente.

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública.

  • Defensoría del Pueblo.

MEF: pago a servidores p&uacute;blicos.

MEF: pago a servidores públicos.

¿Quiénes cobran este jueves 29 de octubre de 2026?

La programación de la segunda quincena de octubre concluirá el jueves 29 con las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

  • Ministerio de Salud.

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

  • Ministerio de Vivienda.

  • Ministerio de Desarrollo Social.

  • Tribunal Administrativo Tributario.

  • Ministerio de la Mujer.

  • Órgano Judicial.

  • Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración.

  • Tribunal Electoral.

  • Fiscalía General Electoral.

  • Otros gastos de administración.

  • Tribunal de Cuentas.

  • Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos?

Los servidores públicos pueden consultar las fechas de desembolso y verificar la información correspondiente a su institución en el sitio web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se recomienda revisar el calendario oficial para confirmar las fechas establecidas y mantenerse informado sobre cualquier actualización relacionada con los pagos.

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