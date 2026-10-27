Fútbol Deportes -  27 de octubre de 2026 - 11:20

LPF: Así queda la tabla tras de posiciones la Jornada 13

Conozca cómo marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la LPF tras la Jornada 13 de partidos.

Apertura 2026 de la LPF 

Apertura 2026 de la LPF 

LPF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) avanza hacia la Jornada 14 con una cerrada lucha por los primeros puestos. Tras disputarse la novena fecha, Plaza Amador suma 30 puntos, mientras San Francisco FC encabeza la Conferencia Oeste con 26 unidades.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la LPF?

En la Conferencia Este, Plaza Amador se eleva y acumula 30 puntos después de nueve partidos.

Conferencia Este

  • Plaza Amador – 30 puntos
  • Deportivo Árabe Unido – 23 puntos
  • Tauro FC – 20 puntos
  • Alianza FC – 17 puntos
  • UMECIT FC – 16 puntos
  • Sporting San Miguelito – 14 puntos

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC se mantiene en la primera posición con 26 puntos, seguido por Veraguas United con 21.

Conferencia Oeste

  • San Francisco FC – 26 puntos
  • Veraguas United – 21 puntos
  • CD Universitario – 17 puntos
  • CAI – 11 puntos
  • Herrera FC – 11 puntos
  • Unión Coclé – 5 puntos

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO: Veraguas United vs. Unión Coclé por la jornada 13 de la LPF

LPF al Día: El Tauro FC de enfrentará al Plaza Amador en el Clásico Nacional

LPF al Día: Jair Cárdenas es elegido como presidente de la directiva del Alianza Fútbol Club

Recomendadas

Más Noticias