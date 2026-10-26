Fútbol Deportes -  26 de octubre de 2026 - 19:00

VIDEO | EN VIVO: Veraguas United vs. Unión Coclé por la jornada 13 de la LPF

Veraguas United vs. Unión Coclé EN VIVO: sigue el partido de la jornada 13 de la LPF este lunes 26 de octubre del 2026.

Veraguas United vs. Unión Coclé por la jornada 13 de la LPF

Veraguas United vs. Unión Coclé por la jornada 13 de la LPF

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Sigue EN VIVO el partido entre Veraguas United y Unión Coclé, que se disputa en el estadio Toco Castillo, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Veraguas United vs. Unión Coclé EN VIVO

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