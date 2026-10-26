Sigue EN VIVO el partido entre Veraguas United y Unión Coclé, que se disputa en el estadio Toco Castillo, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Fútbol Deportes - 26 de octubre de 2026 - 19:00
VIDEO | EN VIVO: Veraguas United vs. Unión Coclé por la jornada 13 de la LPF
Veraguas United vs. Unión Coclé EN VIVO: sigue el partido de la jornada 13 de la LPF este lunes 26 de octubre del 2026.
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