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Reasignación de fondos a instituciones en Presupuesto 2027 genera cuestionamientos

La reasignación de fondos a 31 entidades en el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado 2027 generan cuestionamientos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La diputada de Vamos, Yamireliz Chong, pidió al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicaciones sobre los criterios de las reasignaciones y que no figuraban en las recomendaciones que realizó la comisión.