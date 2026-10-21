Presupuesto General del Estado 2027: Gabinete aprueba modificaciones por B/.186.83 millones

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución 142-26, que autoriza modificaciones al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, sin alterar su monto global de B/.35,111.75 millones. Los ajustes incorporan B/.186.83 millones en modificaciones presupuestarias para fortalecer sectores prioritarios, entre ellos salud, educación, infraestructura pública y seguridad.

La resolución establece que los cambios responden a las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, formuladas durante el análisis del proyecto de ley 644, y buscan atender necesidades institucionales sin comprometer los objetivos de sostenibilidad de las finanzas públicas.

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El documento señala que las modificaciones contemplan incrementos en las asignaciones de determinadas instituciones, así como movimientos y redistribuciones de recursos para fortalecer su funcionamiento y la ejecución de programas prioritarios.

Los sectores contemplados en los ajustes son:

Salud

Educación

Infraestructura pública

Servicios públicos

Atención social

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal de las recomendaciones, considerando la disponibilidad de recursos, la prioridad de los gastos solicitados y su viabilidad de ejecución.

Aunque las modificaciones ascienden a B/.186.83 millones, el monto total del proyecto de presupuesto se mantiene en B/.35,111.75 millones, debido a que los cambios incluyen redistribuciones dentro de las asignaciones previstas.

La resolución indica que el proyecto presupuestario contempla un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Asimismo, hace referencia a la Resolución de Gabinete N.° 80, relacionada con la declaración de emergencia nacional como consecuencia del fenómeno de El Niño.

El Consejo de Gabinete aclaró que determinadas solicitudes vinculadas con infraestructuras hospitalarias afectadas por la emergencia nacional serán atendidas mediante los mecanismos extraordinarios establecidos para esa situación.

La resolución autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a incorporar las modificaciones correspondientes al proyecto de ley 644, que contiene el Presupuesto General del Estado para 2027.

Posteriormente, la resolución deberá someterse a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para continuar con el trámite legislativo correspondiente.