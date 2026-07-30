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Gremios empresariales reaccionan al Presupuesto General del Estado 2027

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, calificó como conservador y positivo el porcentaje destinado a la inversión en el Presupuesto General del Estado 2027, pero advirtió que tiene que ir acompañado de una desburocratización. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, consideró que el monto está acorde con la realidad económica del país.