Sismo de 5.7 cerca de isla Coiba es una réplica del terremoto del 9 de octubre, confirma Geociencias

El sismo de magnitud 5.7 registrado la mañana de este martes 27 de octubre, cerca de isla Coiba, es una réplica del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre, según informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP).
Contenido de interés: Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba, en Panamá
Sismo en Panamá: Más de 1,000 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre
El director del Instituto de Geociencias detalló que, hasta la fecha, se han registrado más de 1,000 réplicas relacionadas con el terremoto del 9 de octubre.
De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias, el sismo de este martes ocurrió a las 10:26 a.m., tuvo una profundidad de 5 kilómetros y se localizó a 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.
Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la región, mientras continúan las evaluaciones de los movimientos registrados después del terremoto.