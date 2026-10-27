Sismo de 5.7 cerca de isla Coiba es una réplica del terremoto del 9 de octubre, confirma Geociencias

El sismo de magnitud 5.7 registrado la mañana de este martes 27 de octubre, cerca de isla Coiba, es una réplica del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre, según informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP).

Luque explicó que el movimiento sísmico se localizó dentro de la falla de Azuero, en la costa de Veraguas, donde continúa registrándose actividad sísmica tras el terremoto de principios de mes.

Contenido de interés: Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba, en Panamá

Sismo en Panamá: Más de 1,000 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre

Néstor Luque, director de Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá @igcpanamaup, informó que el sismo registrado esta mañana de magnitud 5.7, sigue siendo una réplica del sismo del 9 de octubre, y el cual se situó dentro de la falla de Azuero, en la costa de Veraguas.… pic.twitter.com/L2OntKE4rx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

El director del Instituto de Geociencias detalló que, hasta la fecha, se han registrado más de 1,000 réplicas relacionadas con el terremoto del 9 de octubre.

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias, el sismo de este martes ocurrió a las 10:26 a.m., tuvo una profundidad de 5 kilómetros y se localizó a 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la región, mientras continúan las evaluaciones de los movimientos registrados después del terremoto.