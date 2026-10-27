Panamá Entretenimiento -  27 de octubre de 2026 - 11:24

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Horario y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 28 de octubre del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Sorteo miercolito de la Lotería Nacional

Sorteo miercolito de la Lotería Nacional

@LNB

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 28 de octubre?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 28 de octubre será transmitido en directo a través de nuestros canales Telemetro (canal 13) y Rpc (canal 4) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 28 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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